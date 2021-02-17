Пскович планирует создать в регионе Федерацию параспорта

Фото: официальный сайт Псковской области

На встрече с губернатором региона параспортсмен Владимир Петров обсудил создание Федерации спорта Псковской области для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Встреча состоялась сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Все необходимые для создания организации документы уже готовы. Параспортсмен выражает готовность лично возглавить организацию, благодаря которой команды Псковской области смогут официально принимать участие в соревнованиях разного уровня.

«Благодаря вашей поддержке команда Псковской области всем составом приняла участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале „Пара-Крым“. Здесь были завоеваны три серебряные медали. На соревнованиях по Северо-Западному федеральному округу атлеты завоевали 16 наград, 9 из них — золотые. Мы стараемся, команда Псковской области всегда самая активная. Но, к сожалению, официального статуса у нас пока что нет», — поделился Владимир Петров.

В ходе встречи Михаил Ведерников подарил параспортсмену сделанную на заказ "умную" доску для вейкбординга.