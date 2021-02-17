Центральный рынок в Пскове поменял статус

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Центральный рынок в Пскове изменяет статус, теперь он станет ярмаркой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение по изменению статуса принадлежит ООО «Центральный рынок». В связи с этим администрация Пскова приняла постановление «О прекращении действия продления разрешения на право организации розничного рынка обществу с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» на территории муниципального образования «Город Псков».

Отныне ООО «Центральный рынок» не изменит своего наполнения, однако станет ярмарочной площадкой.