«14-часовая демоверсия коронавируса»: Псковская журналистка рассказала о реакции на прививку «Спутник V»

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Журналист Псковского агентства информации Ольга Машкарина решила в первых рядах записаться на прививку от коронавируса, чтобы честно рассказать псковичам о возможных "побочках" вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Через 21 день после первого укола Ольга отправилась на ревакцинацию, где ей ввели вторую дозу вакцины – такой путь проходит каждый вакцинируемый.

«Ну всё, теперь я со всех сторон привитая, или «чипированная», как шутят коллеги в Facebook. Прежде чем рассказывать об организации процесса по введению второго компонента «Спутника», вернусь на три недели назад» - пишет журналист.

Об организации процесса, очередях и неожиданной реакции на препарат читайте в материале ПАИ.