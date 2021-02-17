Форум «Территория смыслов» планируется в Пскове на апрель

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На апрель 2021 года запланировано проведение регионального форума «Территория смыслов». Об этом сообщила руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева в эфире ПАИ-live.

«Мы договорились о проведении регионального форума «Территория смыслов» на территории Псковской области. Это не только высочайший уровень экспертов, которые примут участие и поработают с нашей молодежью, это форум для нашей псковской молодёжи, который проведут федеральные специалисты»,- как сказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта ПАИ-live 2 ноября.

Как сообщила руководитель проекта "Команда 2018", также в рамках форума планируется проведение регионального грантового конкурса. Победители смогут получить материальную поддержку для своих проектов.