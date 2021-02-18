Стала известна оптовая цена тюльпана в Псковской области

Фото: ПАИ

В Себежском районе выращивается порядка 200 тысяч тюльпанов к Международному женскому дню. О том, сколько стоит на производстве один цветок, рассказал фермер Иван Мельник в видеорепортаже Псковского агентства информации.

В хозяйстве Ивана Мельника растёт около 70 различных видов тюльпанов, которыми закупаются цветочные базы Москвы и всего Северо-Запада. В отличие от импортных, Себежские тюльпаны отличаются особой стойкостью и большим размером стебля.

Оптовая цена тюльпанов составляет примерно 30 рублей за штуку, но в розницу, как с грустью замечает фермер, наценка не ограничена.

Фото: ПАИ

"В Пскове, как мы рекомендовали, фиксированная цена должна быть не выше 60 рублей, но я думаю, что навряд ли сделают так", - заключает Иван Мельник.

Луковицы фермер каждый год заказывает в Голландии, где их качество по-прежнему остаётся лучшим в мире. После сбора урожая владелец бесплатно раздаёт их школам для посадки в клумбы.