Детский омбудсмен рассказала псковским родителям об интернет-безопасности

Уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталья Соколова рассказала родителям, как сделать выход детей в интернет безопасным. Этой информацией она поделилась на своей личной странице в Вконтакте.

Детский омбудсмен опубликовала ряд рекомендаций специалистов, которые помогут сделать пользование интернетом детьми безопасным: 1. Используйте программы родительского контроля, которые ограничат доступ к сайтам с опасной информацией. 2. Установите ограничение на время пользования интернетом. 3. Покажите ребёнку урок «Безопасность будущего» на портале урокцифры.рф, в котором рассказывается, что такое кибербезопасность. 4. Объясните ребёнку, что есть информация, которую нельзя выкладывать в публичный доступ, так как ею могут воспользоваться мошенники.

Также не следует забывать, что залогом безопасности вашего ребёнка является атмосфера доверия, в которой вы имеете возможность обсудить с ним все происходящие проблемы и подстерегающие опасности.