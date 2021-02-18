В Великих Луках началась регистрация на выставку «Поезд Победы»

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Сегодня, 18 февраля, открылась регистрация на посещение выставки "Поезд Победы" в Великих Луках. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Экспонаты выставки располагаются в вагонах художественно оформленного поезда 20, 21 и 22 февраля. Посетить выставку смогут бесплатно один взрослый и его дети по предварительной регистрации на сайте.

Основой данной выставки является рассказ о Великой Отечественной войне от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом героя является машинистка паровозной колонны Елена Чухнюк. Во время Великой Отечественной войны она доставляла составы с оружием и боеприпасами солдатам на фронт.

"На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы», - отмечают создатели проекта.

Также данная выставка уникальна своим мультимедийным сопровождением. В ней задействовано 12 тач-столов, 18 видео-стен и 50 видеопроекторов.

Мы уверены, что увиденное на выставке никого не оставит равнодушным.