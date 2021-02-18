Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

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Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
В Пскове на сегодня зафиксировано 11247 заражения с начала пандемии, в Великих Луках - 5582. Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.
Статистика по районам:
Псковский район – 2619
Островский район – 1528
Невельский район – 1257
Порховский район – 982
Опочецкий район – 823
Новосокольнический район – 789
Великолукский район – 724
Дедовичский район – 601
Печорский район – 588
Себежский район – 438
Плюсский район – 430
Гдовский район – 420
Палкинский район – 334
Струго-Красненский район – 294
Новоржевский район – 291
Дновский район - 283
Бежаницкий район - 282
Куньинский район – 277
Пустошкинский район – 266
Пушкиногорский район - 263
Пыталовский район – 226
Локнянский район - 211
Красногородский район – 184
Усвятский район – 131
На данный момент проведено исследований – 265798 (1357)