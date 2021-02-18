Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

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Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

В Пскове на сегодня зафиксировано 11247 заражения с начала пандемии, в Великих Луках - 5582. Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.

Статистика по районам:

Псковский район – 2619

Островский район – 1528

Невельский район – 1257

Порховский район – 982

Опочецкий район – 823

Новосокольнический район – 789

Великолукский район – 724

Дедовичский район – 601

Печорский район – 588

Себежский район – 438

Плюсский район – 430

Гдовский район – 420

Палкинский район – 334

Струго-Красненский район – 294

Новоржевский район – 291

Дновский район - 283

Бежаницкий район - 282

Куньинский район – 277

Пустошкинский район – 266

Пушкиногорский район - 263

Пыталовский район – 226

Локнянский район - 211

Красногородский район – 184

Усвятский район – 131

На данный момент проведено исследований – 265798 (1357)