Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область

Фото: Telegram-канал Псковской области

Самолёт Михаила Мишустина приземлился в аэропорту имени св. княгини Ольги в Пскове. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Председатель правительства прилетел в регион с рабочим визитом. По программе ожидается встреча с резидентами ОЭЗ «Моглино», посещение стройплощадки Социального городка под Псковом, строительство которого недавно возобновилось, а также встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

ПО ТЕМЕ:

Михаил Мишустин посетил ОЭЗ «Моглино»

Председатель правительства посетил строительство «Социального городка» в Псковском районе