Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Псковскую область

Фото: Telegram-канал Псковской области
Самолёт Михаила Мишустина приземлился в аэропорту имени св. княгини Ольги в Пскове. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
Председатель правительства прилетел в регион с рабочим визитом. По программе ожидается встреча с резидентами ОЭЗ «Моглино», посещение стройплощадки Социального городка под Псковом, строительство которого недавно возобновилось, а также встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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