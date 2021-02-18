Премьер-министр России прибыл в особую экономическую зону «Моглино»

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В ОЭЗ «Моглино» с рабочей поездкой прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт ПАИ.

По плану премьер-министр должен ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами особой экономической зоны. Также назначен осмотр строительной площадки якорного инвестора «Титан-полимер» и производства красок «Нор Маали».

Особая экономическая зона «Моглино» была основана Постановлением правительства РФ в Псковском районе от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковской области особой экономической зоны промышленно- производственного типа».

Общая площадь территории представляет собой 300 гектаров, где на сегодняшний день уже находится порядка двух десятков предприятий. Срок действия особой экономической зоны запланирован на 49 лет.

Территория «Моглино» создана для реализации инвестиционных проектов с особыми приференциями и доступом к необходимой инфраструктуре.

Сейчас в «Моглино» запланировано около двух десятков предприятий. Якорный проект ОЭЗ - завод «Титан-Полимер», который находится в стадии строительства.

ОЭЗ «Моглино» призвано обеспечивать благоприятный инвестиционный климат в Псковской области. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских показателей.

С декабря 2020 года обязанности гендиректора «Моглино» выполняет Антон Яковлев.