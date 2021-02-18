Мэр Великих Лук заболел коронавирусом

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Николай Козловский, глава Великих Лук, заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте мэра.

Около недели назад Николай Козловский сделал первую часть прививки против COVID-19. Глава города не исключает того, что мог уже болеть на тот момент бессимптомно.

«Я мог заразиться и после введения вакцины, поскольку продолжал работать в привычном режиме. Безусловно, все санитарные требования соблюдались, но опасность заразиться остается даже при соблюдении всех мер защиты», - сообщает Николай Козловский.

На данный момент глава города находится на самоизоляции. По его словам, чувствует себя нормально и будет по мере возможностей работать онлайн.

«Берегите себя и близких», - обратился к великолучанам мэр.