Известный петербургский художник-псевдореалист посетит Псков

Фото: Вадим Соловьёв

Вадим Соловьев, художник направления пвсевдореализм, посетит Псков. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Фото: Вадим Соловьёв

"В работах Соловьева фантастика сталкивается с привычным: панельные дома разгуливают по городу на длинных механических ногах, над многоэтажками проносятся летающие футуристические поезда, у роботов-снегоуборщиков сбоит прошивка." - рассказывают о художнике организаторы встречи.

Фото: Вадим Соловьёв

Начало встречи 13 марта в 18:00 в помещении образовательного проекта "Ветка". Вход бесплатный по предварительной записи. Количество мест ограничено.