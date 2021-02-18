В новую областную больницу приехала молодой специалист из Уфы

Молодой врач-педиатр Диана Бикмуллина приехала в Псков из Уфы. Однако теперь не планирует покидать регион и рассчитывает совмещать лечение маленьких пациентов с научной деятельностью, а также завести семью.

В детском отделении новой инфекционной больницы Диана Бикмуллина начала работать накануне. В наш регион девушка приехала сразу после окончания ординатуры и практики в медучреждениях родного города Уфы.

Как призналась медик, ее мама тоже была врачом и с самого детства смотрела, как люди помогают пациентам и "в них всегда была искра". Она и вдохновила девушку обучиться на профессию.