Почта России изменит график работы на праздники в Псковской области

.

В субботу, 20 февраля, все отделения почты региона закроются на час раньше. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщила пресс-служба УФПС по Псковской области.

В воскресенье и среду, 21 и 24 февраля, Почта России будет работать в обычном режиме.

В понедельник, 22 февраля, отделения будут осуществлять работу по субботнему расписанию. А 23 февраля все отделения, за исключением круглосуточных, работать не будут.

Напоминаем, что действующий график работы отделений Почты России и их адрес можно узнать на сайте pochta.ru.