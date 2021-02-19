Опубликованы должности с зарплатой более 100 тысяч рублей в Псковской области

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Публикуем список актуальных вакансий от работодателей Псковской области с заработной платой от 100 000 рублей. В данный момент они открыты для соискателей:

Разработчик (JavaScript/TypeScript) в ИТ-компанию, зарплата от 130 000 до 200 000 руб. с вычетом НДФЛ.

Начальник Планово-производственного отдела в нефтедобывающую и перерабатывающую компанию, зарплата от 100 000 руб. с вычетом НДФЛ.

Начальник геодезической службы в компанию, связанную со строительством и недвижимостью, зарплата от 100 000 руб. до вычета налогов.

Программист 1С в ИТ-компанию, зарплата от 80 000 до 140 000 руб. с вычетом НДФЛ.

Электрогазосварщик на проект Deutsche Bahn, зарплата до 120 000 руб. до вычета налогов.