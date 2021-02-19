Псковичам рассказали, как отличить сотрудников газовой службы от мошенников

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На комиссии по ЧС обсудили вопросы мошенничества в сфере обслуживания газового оборудования. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Глава Пскова Елена Полонская рассказала о том, что на досках объявлений домов часто можно встретить предупреждения о необходимости обслуживания газового оборудования. В одну и ту же квартиру в течение года могут заходить представители разных компаний, требуя открыть им двери, ссылаясь на федеральное законодательство.

«Псковичи хотят разобраться, как отличить настоящих сотрудников от мошенников», - отметила Елена Полонская.

Заместитель исполнительного директора и главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова объяснила, что определить сотрудника спецорганизации можно обратившись в управляющую компанию дома с вопросом о том, с какой организацией у них заключен договор на обслуживание.

Ирина Александрова добавила, что специалисты «Газпром газораспределение Псков» одеты в специальную форму с логотипом компании.

Также сотрудники организации не могут требовать наличного расчёта. После проведения работ жильцам выдаётся квитанция, которую можно оплатить в банковском терминале или в кассе управляющей организации на Рижском проспекте, 20.