Специалисты поделились с псковичами способами починки упавшего в снег телефона

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О том, что нужно делать с смартфоном после его падения в снег, рассказал специалист НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в эфире «Радио 1».

По сообщению специалиста, первым делом следует стряхнуть с телефона снег и осмотреть на наличие трещин. При их обнаружении, нужно срочно обратиться в ремонтный сервис.

Если трещин не появилось, то необходимо отключить устройство и разобрать его для просушки. Одним из способов удаления влаги является помещение смартфона в тарелку с рисом.

По указанию эксперта, устройство нельзя включать в первые часы после попадания в снег.

Также не стоит использовать для просушки смартфона фен или обогреватель, так как они могут повредить внутренние детали.