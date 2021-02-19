В УГХ прокомментировали жалобу псковича о незаконном сборе денег на ремонт подъезда

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Администрация Пскова назвала незаконным сбор средств на ремонт подъезда, проводимый управляющей компанией дома, отвечая на вопрос псковича в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

Мужчина обратился к главе региона с вопросом о законности сбора средств на ремонт подъезда, осуществляемый управляющей компанией их дома.

"С 2006 года наша управляющая организация (7 микрорайон) не делала косметический ремонт подъезда. Теперь они предлагают нам собрать деньги на ремонт. По-моему, это незаконно. Подскажите, пожалуйста, правильно ли это. Ведь мы платим за коммунальные услуги, где есть графа "на содержание и ремонт", она и подразумевает, что косметический ремонт подъезда должна проводить управляющая компания", - объяснил ситуацию жилец дома.

В управлении городского хозяйства ответили, что, согласно постановлению Государственного комитета по строительству № 170, сроки проведения косметического ремонта в подъезде составляют от 3 до 5 лет.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 290, ремонт входит в набор услуг, которые должна оказывать управляющая компания. Поэтому жильцы дома, действительно, ничего платить не должны.