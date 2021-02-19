Путешественник Владимир Павлов расскажет псковичам о величии пустынь

Фото: Владимир Павлов

Путешественник Владимир Павлов ждёт псковичей на своей лекции 24 февраля в 19:00 в Клубе «Тропы» им. Глеба Травина. Об этом сообщает образовательный проект "Vетка" на своей странице в Вконтакте.

Владимир Павлов путешествовал по 70-ти странам и является членом Русского географического общества. На встрече он расскажет, насколько увлекательным может быть путешествие по пустыням.

"Мы отправимся на Аравийский полуостров. В знаменитую «Марсианскую пустыню» Вади Рам в Иордании, где снимали «Звездные войны», проедем по всем Арабским Эмиратам. Бросим взгляд на пустыни Бахрейна, Саудовской Аравии и Омана. Остановимся на ночь в палатке у костра, пройдем сквозь раскаленные пески и песчаную бурю.", - рассказывает о предстоящей встрече путешественник.

Фото: Владимир Павлов

Также на встрече Владимир Павлов поделится опытом о самостоятельной разработке путешествий.

Записаться на мероприятие можно через сообщество "Vетки" в Вконтакте.