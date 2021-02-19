Утечку возле Детской областной больницы устраняют специалисты Псковских теплосетей

Фото из Instagram МП Тепловые сети

Специалисты Псковских теплосетей устраняют аварию у здания Детской областной клинической больницы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте службы.

"Сети вроде не такие старые, но болезни те же. Соединения швов, погодные условия, сильные морозы — всё это не проходит бесследно. Утечка серьёзная, пусть под неё и не попали жилые дома, но отключение социальных объектов – это не менее серьёзное дело... Но не стоит нервничать и поддаваться панике, наши коллеги отлично подготовились, и работы займут несколько часов.", - комментируют происходящее "Тепловые сети".

Специалисты также добавили, что ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне.