Псковский стадион «Машиностроитель» планирует открытие в ближайшее время

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На псковском стадионе «Машиностроитель» уже началась установка оборудования. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации Пскова.

«Готовность объекта очень высокая, сейчас все строительные работы выполнены, идёт установка спортивного оборудования и останется нанести резиновое покрытие на синтетические беговые дорожки. Я очень доволен тем, что в ближайшее время стадион заработает», – сообщил глава Администрации Пскова Александр Братчиков.

Как рассказал руководитель строительного проекта Юрий Стрелков, в большой трибуне расположится легкоатлетический манеж, а под трибунами - раздевалки для футболистов и места для хранения футбольного инвентаря.

На втором этаже появятся два тренажёрных зала, а на третьем будут находиться залы для аэробики и борьбы. Ещё два спортивных зала будут располагаться во второй трибуне.