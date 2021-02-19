Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

Фото из архива КП
Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
Порядка сотни человек заразились коронавирусом за последние сутки в Пскове, а всего на сегодня зафиксировано 11280 случаев заражения с начала пандемии, в Великих Луках - 5588. Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.
На данный момент проведено исследований – 267164.
Всего в Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 163 человека.
Количество выздоровевших за последние сутки в регионе составило 134 человека.
Статистика по районам:
Псковский район – 2624
Островский район – 1528 Невельский район – 1262
Порховский район – 983 Опочецкий район – 823
Новосокольнический район – 789
Великолукский район – 726
Дедовичский район – 601
Печорский район – 591
Себежский район – 446
Плюсский район – 442
Гдовский район – 422 Палкинский район – 334
Струго-Красненский район – 299
Новоржевский район – 291
Дновский район - 287
Бежаницкий район - 286
Куньинский район – 278
Пустошкинский район – 266
Пушкиногорский район - 263
Пыталовский район – 226
Локнянский район - 211
Красногородский район – 184
Усвятский район – 131