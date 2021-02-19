Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

Фото из архива КП

Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Порядка сотни человек заразились коронавирусом за последние сутки в Пскове, а всего на сегодня зафиксировано 11280 случаев заражения с начала пандемии, в Великих Луках - 5588. Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.

На данный момент проведено исследований – 267164.

Всего в Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 163 человека.

Количество выздоровевших за последние сутки в регионе составило 134 человека.

Статистика по районам:

Псковский район – 2624

Островский район – 1528 Невельский район – 1262

Порховский район – 983 Опочецкий район – 823

Новосокольнический район – 789

Великолукский район – 726

Дедовичский район – 601

Печорский район – 591

Себежский район – 446

Плюсский район – 442

Гдовский район – 422 Палкинский район – 334

Струго-Красненский район – 299

Новоржевский район – 291

Дновский район - 287

Бежаницкий район - 286

Куньинский район – 278

Пустошкинский район – 266

Пушкиногорский район - 263

Пыталовский район – 226

Локнянский район - 211

Красногородский район – 184

Усвятский район – 131