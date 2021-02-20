Первый замминистра посвящения с рабочим визитом прибыл в Псковскую область

.

Понял заместитель министра посвящения Дмитрий Глушко прибыл в Псковскую область. Первой точкой в программе визита стало возложение цветов к бюсту Героя России Александра Лебедева.

Далее затем посетит четыре образовательных учреждений: МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района», МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия», МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» и ГБПОУ «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса», а также его мастерские.

Финальной точкой визита станет круглый стол в культурном центре «Музея-усадьбы народа сето».