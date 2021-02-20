Каждый четвёртый школьный чат псковичей уязвим для мошенников

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Четверть всех школьных чатов или сообществ находится в открытом для всех доступе. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart проекта Skyeng.

«Из исследования мы видим, что каждый четвертый чат или сообщество, где учителя общаются с учениками, открыт, и любой может видеть контакты других участников, данные об успеваемости, фото с мероприятий, другие сведения и использовать эту информацию по своему усмотрению», – рассказал генеральный директор Skyeng Макар Гончаров.

По словам спикера, к открытым чатам и сообществам имеют доступ посторонние лица. Они могут использовать публикуемую там информацию для преступлений.

Эксперты советуют установить среди участников правила переписки, например, не делиться личной информацией, не пересылать подозрительные сообщения в чат.

О безопасном выходе детей в интернет ранее рассказала уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталья Соколова.