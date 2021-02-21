«Бабочки пушкинского детства» показывают гостям Тригорского

Фото предоставлено информационной службой музея-заповедника «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предоставил выставку «Бабочки пушкинского детства». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

«У многих из нас яркие детские воспоминания связаны именно с бабочками, этими прекрасными легкокрылыми созданиями. Юного Сашу Пушкина, бродившего по окрестностям Захарова и Больших Вязём, тоже окружали бабочки, оставшиеся с тех времен неизменными и такими же прекрасными», – писал в своей книге энтомолог Александр Калуцкий, долгое время руководивший ландшафтно-парковым отделом музея в Вязёмах. Именно он и собрал коллекцию, малая часть которой сейчас представлена в музее-заповеднике «Михайловское».

Фото предоставлено информационной службой музея-заповедника «Михайловское»

Выставку, составленную из более 30-ти коробок с бабочками и почти 30-ти цветных фото подготовил Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, который объединяет две бывшие дворянские усадьбы – в Больших Вязёмах и в Захарово, где прошло детство поэта.

Планируется, что выставку псковичи и гости региона смогут посетить до 20 апреля.