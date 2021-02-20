Неравнодушные псковичи собрали 140 тысяч на лечение сбитой собаки

Фото из Instagram Зоозащиты

На ветеринарную помощь сбитой собаке удалось собрать 140 тысяч рублей. Об этом сообщила «Зоозащита» в своём Instаgram-аккаунте.

"Друзья!!! Огромное спасибо всем, кто так быстро отреагировал на боль и страдания пёсика, сбитого машиной." - выражают благодарность зоозащитники.

В приюте сбитую в Пыталово собаку назвали Потапом. Как установили ветеринары, кабелю около 6 лет. Животное в результате удара получило травму глаза, пневмоторакс и, предположительно, перелом челюсти.

На данный момент пёс находится в стационаре ветклиники, где получает всю необходимую медицинскую помощь.

Сбор средств на его лечение остановлен. Деньги, которые останутся после выписки, будут использованы на помощь другим собакам.

Зоозащитники выражают огромную признательность всем неравнодушным псковичам.

zoopskov

ДРУЗЬЯ !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто так быстро отреагировал на боль и страдания пёсика, сбитого машиной. Подробнее о ситуации. Пёс был сбит машиной в г.Пыталово. На счастье в этот момент в Пыталово, по служебной необходимости, приехал один из членов Зоозащиты.Так пёс поехал в Псков.