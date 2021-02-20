Численность мужчин в Псковской области подсчитал Псковстат

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

На 1 января 2020 года в Псковской области проживало 46,4% от общей численности населения региона. Это порядка 290,3 тысяч человек. Об этом Комсомольской правде в Пскове сообщили в пресс-службе Псковстата.

При этом средний возраст мужчины-псковича составил 38,6 лет. Кроме того, в 2019 году в 3,6 раз больше женщин мужчины работали во вредных и (или) опасных условиях труда.

Однако уровень безработицы среди мужчин за тот же год был выше, чем у женщин, и составил 5,7%, когда безработных женщин было 4,4%.