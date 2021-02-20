Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

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Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Больше сотни человек заразились коронавирусом за последние сутки в Псковской области. Всего на сегодня в регионе зафиксировано 31314 случаев заражения с начала пандемии: 11317 во Пскове и 5595 в Великих Луках.

Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.

На данный момент в регионе проведено 268384 исследований. Всего в Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 165 человека. Количество выздоровевших за последние сутки в регионе составило 250 человек.

Статистика по районам:

Псковский район – 2643

Островский район – 1546

Невельский район – 1264

Порховский район – 989

Опочецкий район – 828

Новосокольнический район – 793

Великолукский район – 729

Дедовичский район – 603

Печорский район – 591

Себежский район – 446

Плюсский район – 442

Гдовский район – 423

Палкинский район – 334

Струго-Красненский район – 299

Новоржевский район – 292

Бежаницкий район - 287

Дновский район - 287

Куньинский район – 280

Пустошкинский район – 269

Пушкиногорский район - 263

Пыталовский район – 229

Локнянский район - 211

Красногородский район – 184

Усвятский район – 132