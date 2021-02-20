Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

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Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
Больше сотни человек заразились коронавирусом за последние сутки в Псковской области. Всего на сегодня в регионе зафиксировано 31314 случаев заражения с начала пандемии: 11317 во Пскове и 5595 в Великих Луках.
Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.
На данный момент в регионе проведено 268384 исследований. Всего в Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 165 человека. Количество выздоровевших за последние сутки в регионе составило 250 человек.
Статистика по районам:
Псковский район – 2643
Островский район – 1546
Невельский район – 1264
Порховский район – 989
Опочецкий район – 828
Новосокольнический район – 793
Великолукский район – 729
Дедовичский район – 603
Печорский район – 591
Себежский район – 446
Плюсский район – 442
Гдовский район – 423
Палкинский район – 334
Струго-Красненский район – 299
Новоржевский район – 292
Бежаницкий район - 287
Дновский район - 287
Куньинский район – 280
Пустошкинский район – 269
Пушкиногорский район - 263
Пыталовский район – 229
Локнянский район - 211
Красногородский район – 184
Усвятский район – 132