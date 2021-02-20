«Поезд Победы» вернулся в Псковскую область

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Сегодня, 20 февраля, «Поезд Победы» прибыл на станцию города Великие Луки, где будет находиться до 22 февраля включительно. Об этом сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

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«Поезд Победы» состоит из восьми вагонов, в каждом из которых воссозданы сюжеты времен Великой Отечественной войны. Антураж создан с помощью трехмерных панорам с кадрами из кино, запахов, дыма и историй, которые посетители слышат в специальных наушниках.

Основные объекты композиций - это созданные по уникальной технологии скульптуры людей, прототипами которых выступили герои с настоящих военных фотографий.

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Выставка будет работать в Великих Луках 20, 21 и 22 февраля. Посещение её возможно только после регистрации на официальном сайте.

Организаторы проекта также сообщают о возможности посетить «Поезд Победы» прямо из дома. На сайте https://поездпобеды.рф/3d-tur/ можно пройти виртуальный тур по музею.