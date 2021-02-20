Замминистр просвещения Дмитрий Глушко побывал в музее-усадьбе сето

Фото ПАИ

Сегодня, 20 февраля, заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в ходе рабочего визита в Псковскую область побывал в музее-усадьбе народности сето в д. Сигово. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудники музея Марья Богачева и Хелью Маяк показали замминистру территорию музея, рассказали о традициях народности сето, угостили национальными блюдами, а также совместно приготовили традиционный сыр.

Фото ПАИ

Заместитель директора музея Хелью Маяк сообщила, что в этом году сето планируют участвовать в конкурсе на получение президентского гранта.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская рассказала об уникальности данного музея и также добавила про планы построить кафе с национальной кухней.