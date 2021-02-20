Найденный на обочине дороги мужчина в Опочке скончался в больнице

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Вчера ночью, 19 февраля, поступила информация, что на обочине дороги а Опочке обноружен мужчина. Сегодня в пресс-службе УМВД России по Псковсокй о области сообщили, что он умер, находясь медучреждении.

Мужчина 1982 года рождения получил травмы, предположительно, из-за сбившего его автомобиля. Поздно вечером его доставили в больницу, где скончался через несколько часов.

Также в ведомстве сообщили, что не было установлено, был ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция устанавливает информацию о возожном причинении телесных повреждений мужчине в связи с ДТП.