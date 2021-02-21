В Псковской области объявлен повышенный режим готовности к циклону

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Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в Псковской и Новгородской областях переведены в режим повышенной готовности. Как сообщают в компании, в регионах возможно прохождение неблагоприятного циклона.

В Россетях объяснили, что циклон может принести метели, мокрый снег и ледяной дождь, которые способны задержаться в регионе до 21 февраля. Всего 211 аварийных бригад и 258 единиц техники подготовлены к возможным опретивным работам по восстановлению электроснабжения.

В случае отключения от энергоснабжения социально значимых объектов у специалистов в резерве находятся 80 дизельных генераторов в 4,1 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф