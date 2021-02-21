Псковские экскурсоводы отмечают свой профессиональный праздник

Фото: Туристический информационный центр Псковской области

Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечают День экскурсовода. Псков - один из старейших городов России. В 2020 году наш город вошел в топ-25 лучших городов для путешествий по рейтингу ТурСтата.

Псковская область во время пандемии стала одним из самых любимых регионов для путешествий россиян на поезде. Но из года в год за достоянием региона стоит непосильный труд экскурсоводов. О том, насколько непроста профессия экскурсовода, рассказала директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская:

- Наши дежурные экскурсоводы, которые в выходной день ждут туристов и проходят с ними по маршруту, а иногда и дважды. В среднем получается проходят 5 километров.Это то, что каждый экскурсовод должен обязательно пройти. Это серьезная нагрузка. Нужно разговаривать, нужно общаться, нужно рассказывать. А еще сейчас морозы, холодно.

Обучают этой важной для туристического края профессии в Российской Международной Академии Туризма. Выпускник и экскурсовод Псковской академии Максим Антонюк рассказал «Комсомольской правде в Пскове» об образовании:

- Когда мы учились в академии туризма, для нас это было что-то сверхъестественное. Наши преподаватели раскрывали нам тайны города и водили нас по самым красивым местам города. Хотел поздравить наших экскурсоводов и сказать спасибо за живую историю глазами таких профессионалов как Вы.

Многие выпускники Академии Туризма – популярные экскурсоводы Псковской области, они проводят незабываемые экскурсии начиная от Троицкого собора до мощной крепости в Изборске.

Экскурсоводы Полистовского заповедника подготовили стихотворение в честь профессионального праздника:

Кто в любую непогоду

Проведёт туриста?

Сквозь леса, болота, воду,

Километров триста!

Кому не страшен серый волк,

Медведь или лисица?

Кто в повадках знает толк,

И лося не боится?

О болоте кто расскажет?

Функциях его и силе

Дом бобриный вам покажет,

Проведёт вас по плотине?

Кто по пояс вечно в тине,

Кто весной плывёт на льдине,

И к слепням идёт в болота.

Разве это может кто-то?

Кто готов без выходных

Пропадать в болоте?

Знайте! Лишь экскурсовод,

Преданный работе!