Псковские экскурсоводы отмечают свой профессиональный праздник

Фото: Туристический информационный центр Псковской области
Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечают День экскурсовода. Псков - один из старейших городов России. В 2020 году наш город вошел в топ-25 лучших городов для путешествий по рейтингу ТурСтата.
Псковская область во время пандемии стала одним из самых любимых регионов для путешествий россиян на поезде. Но из года в год за достоянием региона стоит непосильный труд экскурсоводов. О том, насколько непроста профессия экскурсовода, рассказала директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская:
- Наши дежурные экскурсоводы, которые в выходной день ждут туристов и проходят с ними по маршруту, а иногда и дважды. В среднем получается проходят 5 километров.Это то, что каждый экскурсовод должен обязательно пройти. Это серьезная нагрузка. Нужно разговаривать, нужно общаться, нужно рассказывать. А еще сейчас морозы, холодно.
Обучают этой важной для туристического края профессии в Российской Международной Академии Туризма. Выпускник и экскурсовод Псковской академии Максим Антонюк рассказал «Комсомольской правде в Пскове» об образовании:
- Когда мы учились в академии туризма, для нас это было что-то сверхъестественное. Наши преподаватели раскрывали нам тайны города и водили нас по самым красивым местам города. Хотел поздравить наших экскурсоводов и сказать спасибо за живую историю глазами таких профессионалов как Вы.
Многие выпускники Академии Туризма – популярные экскурсоводы Псковской области, они проводят незабываемые экскурсии начиная от Троицкого собора до мощной крепости в Изборске.
Экскурсоводы Полистовского заповедника подготовили стихотворение в честь профессионального праздника:
Кто в любую непогоду
Проведёт туриста?
Сквозь леса, болота, воду,
Километров триста!
Кому не страшен серый волк,
Медведь или лисица?
Кто в повадках знает толк,
И лося не боится?
О болоте кто расскажет?
Функциях его и силе
Дом бобриный вам покажет,
Проведёт вас по плотине?
Кто по пояс вечно в тине,
Кто весной плывёт на льдине,
И к слепням идёт в болота.
Разве это может кто-то?
Кто готов без выходных
Пропадать в болоте?
Знайте! Лишь экскурсовод,
Преданный работе!