117 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

Ещё 117 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки в Псковской области выявлено 117 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее количество инфицированных достигло 31 тысячи 542 человек.

При этом выздоровело за сутки 67 жителей Псковской области, всего — 20 тысяч 593 человека. За весь период пандемии скончалось 165 человек.

За последние сутки лаборатории провели 1 тысячу 97 исследований. Всего проведено 270 тысяч 716 тестов на COVID-19.