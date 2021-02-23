Коронавирус в Псковской области: данные на 23 февраля

Фото из архива КП
За последние сутки три человека погибло и 54 заразились коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.
На данный момент проведено 271 536 исследований. Только 820 человек - за последние сутки. Всего у 54 человек подтвердился тест на коронавирус.
В Пскове с начала пандемии коронавирусом заразились 11439 человек. В Великих Луках - 5614.
Статистика по регионам:
Бежаницкий район - 292
Великолукский район – 732
Гдовский район – 431
Дедовичский район – 612
Дновский район - 289
Красногородский район – 184
Куньинский район – 281
Локнянский район - 211
Невельский район – 1269
Новоржевский район – 293
Новосокольнический район – 795
Опочецкий район – 842
Островский район – 1566
Палкинский район – 335
Печорский район – 598
Плюсский район – 446
Порховский район – 1004
Псковский район – 2662
Пустошкинский район – 273
Пушкиногорский район - 266
Пыталовский район – 234
Себежский район – 453
Струго-Красненский район – 303
Усвятский район – 133
Иногородние (с 30.12.2020) - 39