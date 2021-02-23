Коронавирус в Псковской области: данные на 23 февраля

Фото из архива КП

За последние сутки три человека погибло и 54 заразились коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

На данный момент проведено 271 536 исследований. Только 820 человек - за последние сутки. Всего у 54 человек подтвердился тест на коронавирус.

В Пскове с начала пандемии коронавирусом заразились 11439 человек. В Великих Луках - 5614.

Статистика по регионам:

Бежаницкий район - 292

Великолукский район – 732

Гдовский район – 431

Дедовичский район – 612

Дновский район - 289

Красногородский район – 184

Куньинский район – 281

Локнянский район - 211

Невельский район – 1269

Новоржевский район – 293

Новосокольнический район – 795

Опочецкий район – 842

Островский район – 1566

Палкинский район – 335

Печорский район – 598

Плюсский район – 446

Порховский район – 1004

Псковский район – 2662

Пустошкинский район – 273

Пушкиногорский район - 266

Пыталовский район – 234

Себежский район – 453

Струго-Красненский район – 303

Усвятский район – 133

Иногородние (с 30.12.2020) - 39