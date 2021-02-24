О тумане с видимостью в 500 метров предупреждают псковичей в МЧС

Фото: официальный канал Псковской области

МЧС России по Псковской области предупреждает о густом тумане в ближайшие два часа. Эта информация поступила на сотовые псковичей равно утром.

Туман накроет регион с видимостью 500 метров и менее. В МЧС отметили, «большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством».

Необходимо понимать, что туман зрительно сокращает расстояние и в условиях плохой видимости желательно увеличить обычную дистанцию, а об остановке сообщить заранее, нажав несколько раз на педаль тормоза.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».