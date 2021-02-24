Об опасных «слепых зонах» дворов предупредили псковских родителей

Фото из архива КП

Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять маленьких детей во дворе без присмотра. И просит водителей предельно внимательно осматриваться по сторонам при совершении манёвров возле жилых домов. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

"К сожалению, наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» - места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребенок попал под колеса автомобиля." - сообщается в тексте послания.

Госавтоинспекция призывает взрослых напоминать своим детям, что выбегать перед движущимся транспортом опасно для жизни. И учить внимательно смотреть по сторонам, прежде чем начать движение по двору и через дорогу.