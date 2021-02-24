Ещё 63 псковича получили положительный ответ теста на коронавирус

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За последние сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 63 человек, с начала пандемии в регионе насчитывается 31 659 инфецированных. Об этом сообщил губернатор в своём Instagram-аккаунте.

«Статистика говорит о том, что нужно себя беречь и расслабляться ещё очень рано. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности. Впереди короткая рабочая неделя – пусть она у всех пройдёт спокойно и продуктивно», – написал губернатор.

Выздоровело 20 705 пациентов. Только за сутки - 44 человека. С начала пандемии 168 человек скончались от COVID-19. Всего специалисты провели 272 311 тест.