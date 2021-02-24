Псков попал в тройку лучших мест для рыбалки в России

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Зимний сезон 2021 года определил регионы-лидеры для занятия рыбалкой. Псков занял третью позицию среди лучших мест в России. Об этом сообщил ресурс для любителей рыбной ловли FishingBooker.

Наш город уступил места в рейтинге только Архангельску и Владивостоку.

"Рыбалка в Пскове проходит на реке Великой, однако вам будет где развернуться и за пределами города. К примеру, любителям зелёного туризма стоит порыбачить на реке Плюсса, где, как и в Великой, можно найти окуня, щуку, налима, плотву, сома, пескарей, плотву и многое другое." - сообщается на портале.

Напоминаем всем любителям зимней рыбалки о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на льду. В случае возникновения экстренной ситуации, следует обращаться в единую службу спасения по номеру 112.