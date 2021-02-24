Парковку за 2,5 миллиона поставят псковичам в Неелово

Фото из архива КП

На сайте госзакупок объявлен аукцион на строительство новой автомобильной парковки в деревне Неелово-1 Псковского района. Начальная цена контракта составляет 2 526 414 рублей из средств бюджета муниципального образования.

Багоустройство общественной территории затронет дома № 1 на улице Новой и № 9, 11 на улице Юбилейной.

Техническим заданием предусмотрено устройство автостоянки с асфальтобетонным и щебеночным покрытием, установка ограждения, скамеек, урн и информационного стенда.

Работы должны быть завершены к 15 июня 2021 года.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 9 марта.