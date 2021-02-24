Синоптик объяснил происхождение «ледяной крупы» в Пскове

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О происхождении необычных осадков, засыпавших Псков 23 февраля рассказало Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Из архива КП

«21 февраля мы вышли из тепла, уже 22-го температура начала понижаться, и вот вчера на фоне низких температур в районе - 8 градусов к нам приблизился тёплый воздух - это то, что мы наблюдаем сейчас и будем наблюдать завтра-послезавтра - отсюда и появилась ледяная крупа. Это достаточно редкое природное явление в чистом виде, потому что обычно она идёт вместе со снегом, но вчера мы увидели просто крупу - маленькие ледяные шарики, которые быстро таяли и вызывали ощущение дождя. Повторения этого явления мы не ждём», - сообщила Тала Нещадимова.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие числа днём и ночью температура в Пскове будет сохраняться положительной, до +6 градусов.