Дети-инвалиды в Псковской области получат карточки для льготного проезда

Фото из архива КП

В Псковской области дети-инвалиды получат пластиковые карточки для льготного проезда на общественном транспорте. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Селивёрстова на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 февраля, как сообщается на сайте Собрания.

Как отметила заместитель, сейчас, чтобы подтвердить своё право на бесплатный проезд в автобусе, необходимо предоставлять кондуктору медицинскую справку и свидетельство о рождении. "Это, конечно, очень неудобно", – подчеркнула Татьяна Селивёрстова.

На производство проездных карт будет израсходовано 165 120 рублей, эти средства предусмотрены госпрограммой «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения».