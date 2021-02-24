В Гдовском районе с 24 по 26 февраля будет отключена электроэнергия

Фото из архива КП

В Гдовском районе Псковской области с 24 по 26 февраля произойдёт отключение электроэнергии. Об этом сообщила газета «Гдовская заря».

В связи с ремонтными работами, 24 февраля без электричества останутся деревни Апалево, Дубяги, Гнильск, Шипилино, Любимец, Заклинье, Скородно, Иголдино, Михково, Быковщина, Булатовщина, Лаптовицы, Сырой Лес, Каменный Конец, Сошня и Ямно.

25 февраля - деревни Зуево, Залахтовье, Кленно, Спицино, Малое Чернёво, Усадище, Гаглово, Строгино, Рубцовщина, Леоновщина, Луневщина и Сельцегорка.

26 февраля электроэнергии не будет в деревне Ульдига.