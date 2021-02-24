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Здоровье

В Псковской области резко возросло количество травм из-за падения на льду

Источник:kp.ru
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Фото Официальный канал Псковской области

Фото Официальный канал Псковской области

Многие жители региона получили травмы из-за скользких дорог и улиц. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

За 23 февраля в медучреждения области с травмами из-за падения обратилось 102 человека .

Комитет по здравоохранению региона просит псковичей быть внимательными и осторожными при движении по скользким улицам.

При получении травмы следует обратиться в приёмный покой Псковской областной больницы по телефону 29-57-63. При невозможности добраться в больницу самостоятельно, следует вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03.

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