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21 класс и одна школа закрыты в Псковской области на карантин по ОРВИ

Источник:kp.ru
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В Псковской области из-за ОРВИ частично закрыты 21 класс и полностью одна школа. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В Печорском районе из-за остро расперно-вирусных инфекций закрыли на карантин Залесскую НОШ. Восемь школ отправили на карантин 21 класс. Также закрыты семь групп в пяти детских садах региона.

Только за последнюю неделю число госпитализаций уменьшилось на 5,1 процент. Всего в медучреждения было отправлено 37 человек. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,84 %.