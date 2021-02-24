Стартовала регистрация для участия в голосовании за объекты благоустройства

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Стартовала регистрация волонтеров, которые смогут отдать свой голос за объекты благоустройства общественных пространств Псковской области. Об этом пишет пресс-службе муниципалитета.

Чтобы вступить в ряды участников, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Заявки от добровольцев будут приниматься месяц, после этого в каждом регионе создастся свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования. Регистрация добровольцев продлится месяц.

Голосование за список первоочередных территорий, нуждающихся в благоустройстве будет проходить каждый месяц с 26 апреля по 30 мая. Добровольцы оповестят о новых голосованиях, через них можно будет зарегистрироваться и отправить голос.

Голосовать приглашается любой пскович, достигшей 14-летнего возраста. Объекты, набравшие большинство голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Подробнее читайте на официальном сайте Псковской области (Подробнее).