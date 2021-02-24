Псковичей от 16 лет приглашают на занятия по спортивному мечу

Фото из группы фестиваля военно-исторического движения РЕКОН

Федерация Спортивного Меча приглашает псковичей от 16 лет на бесплатные занятия по спортивному мечу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказал инструктор Евгений Рудый.

"Давно мечтаешь взять в руки меч и ворваться в бой? Приходи на пробное занятие и оставайся надолго!" - зовёт псковичей тренер Евгений Рудый.

Тренировки проводятся по следующим видам техник: щит-меч, щит-копьё и копьё. Также в планах инструктора начать тренировки по техникам зрелищного сражения в одеждах раннего средневековья, "викинг стар" и пятиборью.

"Также сейчас разрабатывается пятиборье, где сражаться можно будет на пяти разных видах оружия в одном зачёте. Сперва отстреляли из луков, потом бросили сулицы, потом взяли двуручные копья, щит копьё, потом меч. Постепенно сближаясь в бою и зарабатывая очки. Здесь не обязательно владеть всем, очки можно заработать на том оружие, которое ближе." - рассказывает Евгений Рудый.

Как сообщает инструктор, на данный момент спортивный меч не является официальной соревновательной дисциплиной, но организаторы работают над тем, чтобы её признали видом спорта.

Тренировки проходят в спортивном зале по адресу ул. Красноармейская, д.1 каждую пятницу с 18:00 до 20:30 и каждое воскресенье с 14:00 по 16:00.

Занятия бесплатные. Для посещения необходима предварительная запись и наличие спортивной одежды и сменной обуви.