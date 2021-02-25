Состояние больного в псковской инфекционке можно узнать с помощью услуги «Звонок врача»

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Узнать о состоянии пациента, лечащегося в Псковской областной инфекционной больнице, можно с помощью услуги «Звонок врача». Об этом рассказали специалисты медучреждения, отвечая на вопросы псковичей.

Услуга «Звонок врача» доступна родственникам, которым пациент больницы разрешил предоставлять информацию. Эти люди смогут заказать услугу и совершить звонок.

Медики обратили внимание на то, что длительность разговора - 10 минут. «За это время врач подробно расскажет о состоянии вашего родственника и ответит на вопросы», - пояснили специалисты.