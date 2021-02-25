Были случаи, когда в Псковской области волков видели даже рядом с жилыми домами и детской площадкой

В Псковской области опасно выросла популяция волков. Об этом рассказали в комитете по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию накануне 55-й сессии регионального парламента.

«В области сложилась довольно опасная и тяжёлая ситуация с волками, их популяция растёт», - рассказал заместитель председателя комитета Антон Минаков. Он обратил внимание на того, что в лесах много несанкционированных свалок, из-за чего волки привыкли к запаху человека и уже не бояться выходить из леса.

Как рассказали в пресс-службе Псковского областного Собрания, на встрече также обсудили размер компенсации за убийство волков и увеличение квоты за добычу зверя. Антон Минаков отметил, что сейчас отстрелом хищников заниматься не выгодно, так как это не окупается.

Комитет порекомендовал принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в пункт 5 статьи 9 Закона Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области» и в дальнейшем его доработать.

По теме:

Санитары леса или безжалостные убийцы: псковичи осудили охотников за истребление волков.