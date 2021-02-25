Псковичей просят проголосовать за Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник

Работники Псковского музея-заповедника просят псковичей проголосовать за музей в конкурсе «Музей в снегу». Об этом они написали в Instagram-аккаунте музея.

Конкурс проходит на официальной странице министерства культуры России в социальной сети Instagram. Музеи, подведомственные Министерству культуры РФ, могут поделиться фотографиями своих учреждении в зимней обстановке, а россияне путем голосования выберут лучший.

Проголосовать за лучшую фотографию можно в «сторис» аккаунта Министерства культуры до 28 февраля.